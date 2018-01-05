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Saudi Aramco преобразована в акционерное общество

Экономика и бизнес
5 января, 7:29 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 5, января. /ТАСС

Изменение статуса нефтяной компании связано с планами выйти на фондовый рынок

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ТАСС, 5 января. Государственная нефтяная компания Саудовской Аравии Saudi Aramco преобразована в акционерное общество, сообщило в пятницу агентство Reuters со ссылкой на официальный бюллетень королевства.

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Изменение юридического статуса нефтяной компании связано с планами выйти на публичное размещение акций (IPO).

Согласно данным агентства, капитал Saudi Aramco оценивается в $16 млрд или 200 млрд обыкновенных акций. Кроме того, предполагается, что в состав правления войдут 11 человек.

В январе 2016 года Saudi Aramco заявила о планах выйти на фондовый рынок (первичное размещение 5% акций, пакет оценивается в $2 трлн). Агентство Reuters утверждало, что компания остановила свой выбор на Нью-йоркской фондовой бирже (NYSE), однако в компании эти данные не подтвердили. В октябре сообщалось, что организаторы сталкиваются с многочисленными проблемами финансового, правового и нормативного характера. По данным агентства Bloomberg, выход Saudi Aramco на IPO может быть отложен до 2019 года.

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