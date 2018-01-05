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Белоруссия ввела ограничения на ввоз мяса птицы из Костромской области

Экономика и бизнес
5 января, 9:12 UTC+3 МИНСК МИНСК 5, января. /ТАСС

Также под ограничения попали корма и кормовые добавки из птицы и бывшее в употреблении оборудование для перевозки птицеводческой продукции

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© Егор Алеев/ТАСС

МИНСК, 5 января. /ТАСС/. Белоруссия ввела временные ограничения на ввоз в республику мяса птицы из Костромской области РФ из-за зарегистрированного там случая заболевания птиц высокопатогенным гриппом. Решение следует из вступившего 5 января в силу решения департамента ветеринарного и продовольственного надзора Минсельхозпрода республики.

"С 5 января 2018 года вводятся временные ограничения на ввоз в Белоруссию из Костромской области Российской Федерации живой птицы, инкубационного яйца, диких, зоопарковых и цирковых восприимчивых животных, мяса птицы, яичного порошка, меланжа, альбумина и других пищевых продуктов переработки куриного яйца, пуха и пера, охотничьих трофеев (пернатая дичь)", - сказано в сообщении департамента.

Под ограничения также попали корма и кормовые добавки из птицы и бывшее в употреблении оборудование для перевозки птицеводческой продукции, содержания, убоя и разделки птицы.

Ветеринарное ведомство указало на то, что отменяет все ранее выданные разрешения на ввоз в Белоруссию этой продукции из Костромской области РФ.

Данное решение было принято на основании информации Международного эпизоотического бюро о регистрации на территории Костромской области нового случая заболевания птиц высокопатогенным гриппом.

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