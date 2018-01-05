Apple выявила наличие уязвимостей для iPhone и iMac

ТАСС, 5 января. Американская корпорация Apple заявила об обнаруженных угрозах безопасности под названиями Meltdown и Spectre, которым подвержены все модели iMac и устройства, работающие на мобильной операционной системе iOS.

"Эти уязвимости относятся ко всем современным процессорам и могут затронуть практически все вычислительные устройства и операционные системы. Опасности подвержены все модели Mac и устройства на операционной системе iOS", - говорится в сообщении, размещенном 4 января на сайте корпорации. В компании уточнили, что пока не выявлено вредоносное программное обеспечение, использующие эти уязвимости. Кроме того, в заявлении Apple указывается, что Meltdown не подвержены часы Apple Watch.

В корпорации предупредили, что угроза возникает при загрузке и использовании зараженных приложений, и призвали скачивать программное обеспечение только из проверенных источников. В Apple отметили, что уже выпущены обновления для защиты от Meltdown на iOS 11.2, macOS 10.13.2 и tvOS 11.2, в ближайшие дни планируется также выпустить обновления для защиты от Spectre для интернет-браузера Safari.

Основанная в 1976 году Apple производит смартфоны iPhone, планшетные компьютеры iPad, ноутбуки MacBook, настольные компьютеры iMac, музыкальные плееры iPod и другую технику. Корпорация со штаб-квартирой в Купертино (штат Калифорния) является одной из крупнейших в мире, ее рыночная капитализация составляет около $900 млрд.