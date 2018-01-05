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Международные резервные активы Белоруссии за 2017 год выросли на 48,5%

Экономика и бизнес
5 января, 10:24 UTC+3 МИНСК МИНСК 5, января. /ТАСС

По данным Нацбанка, прирост резервов составил $2,388 млрд

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МИНСК, 5 января. /ТАСС/. Международные резервные активы Белоруссии на 1 января 2018 года, по предварительным данным, составили $7,31 млрд. Об этом 5 января информирует управление информации и общественных связей Нацбанка, отметив, что в целом по итогам 2017 года "прирост резервов составил $2,388 млрд (48,5%)".

"Международные резервные активы Республики Беларусь на 1 января 2018 года, по предварительным данным, составили $7,315 млрд. За декабрь 2017 года золотовалютные резервы снизились на $98,4 млн (на 1,3 %) после роста в ноябре 2017 года на $18,4 млн (на 0,2 %)", - сообщил регулятор.

По сообщению Нацбанка, сдерживающее влияние на динамику международных резервных активов в декабре оказало плановое погашение Белоруссией внешних и внутренних обязательств в иностранной валюте на сумму порядка $501 млн. Поддержанию уровня ЗВР в декабре способствовали "поступление средств от продажи Нацбанком и министерством финансов облигаций, номинированных в иностранной валюте, поступление иностранной валюты в бюджет, в том числе от взимания экспортных пошлин на нефть и нефтепродукты". Положительное влияние на уровень резервов также оказало увеличение стоимости монетарного золота. В Нацбанке отметили, что основными направлениями денежно-кредитной политики на 2017 год был предусмотрен рост ЗВР в определении ССРД МВФ не менее чем на $500 млн.

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