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Транспортники Польши и РФ тестируют железнодорожное соединение Гдыни с Калининградом

Экономика и бизнес
5 января, 11:36 UTC+3 ВАРШАВА ВАРШАВА 5, января. /ТАСС

Планируется, что маршрут займет 5 часов вместе с таможенным досмотром

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ВАРШАВА, 5 января. /ТАСС/. Железнодорожный маршрут Калининград - Гдыня - Калининград тестируют 5 января транспортники России и Польши. Об этом сообщило Polska Agencja Prasowa.

Предполагается, что эта поездка через приграничный город Бранево будет занимать 5 часов вместе с таможенным досмотром, паспортным контролем и пересадкой в другой поезд. С польской стороны маршрут будет обслуживать компания "Пшевозы региональне", а с российской - "Калининградская пригородная пассажирская компания".

Как подчеркнул пресс-секретарь польской транспортной компании Доминик Лебда, 5 января поездка будет пробной. Желающие воспользоваться этой возможностью могут купить билеты в поезде у кондуктора. За поездку из Калининград в Бранево придется заплатить 300 рублей (около 18 злотых), а за отрезок из Бранево в Гдыню - 425 рублей (25,50 злотых).

"Цель этих тестов - выяснить заинтересованность пассажиров", - указал Лебда. По его словам, пока неизвестно, когда будет принято решение о возможном запуске этого маршрута на постоянной основе. "Однако уже сейчас виден большой интерес со стороны россиян", - добавил он.

Последний раз железнодорожный маршрут Гдыня - Калининград обслуживался в 2013 году польской компанией "ПКП Интерсити".

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