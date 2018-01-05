Банк России с 1 марта упростит требования валютного контроля для предпринимателей

МОСКВА, 5 января. /ТАСС/. Банк России с 1 марта упростит для российских экспортеров требования по предоставлению документации при оформлении операций с валютой, сообщила 5 января пресс-служба регулятора.

"Уполномоченные банки не будут требовать от российских предпринимателей - экспортеров оформления паспортов сделок, а также справок (учетных форм) о валютных операциях. Такие изменения предусмотрены инструкцией Банка России, цель которой - снизить нагрузку на бизнес в части оформления документов валютного контроля. Инструкция вступает в силу с 1 марта 2018 года", - отмечается в сообщении банка.

Согласно новым требованиям, вместо оформления паспорта сделки в банках вводится постановка контрактов на учет с присвоением уникальных номеров. Проведение процедуры будет занимать один рабочий день. Резиденты-экспортеры, для которых изначально предполагается более быстрая процедура оформления, смогут поставить на учет контракты без их предоставления.

Также увеличиваются суммы обязательств, требующие постановки на учет по внешнеторговым экспортным контрактам: с $50 тыс. до 6 млн рублей. Для импортных контрактов эта сумма не изменится и составит 3 млн рублей.