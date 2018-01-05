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Литва заплатила назначенный ЕК штраф в €27,8 млн за нарушение правил конкуренции

Экономика и бизнес
5 января, 13:23 UTC+3 ВИЛЬНЮС ВИЛЬНЮС 5, января. /ТАСС

Госкомпания надеется на уменьшение штрафа в связи с социально-экономическими аспектами

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ВИЛЬНЮС, 5 января. /ТАСС/. Государственное предприятие Lietuvos gelezinkeliai ("Железные дороги Литвы") заплатили штраф в €27,8 млн, назначенный Еврокомиссией (ЕК) за нарушение правил конкуренции. Об этом 5 января сообщил журналистам представитель госкомпании по печати Мантас Дубаускас.

"Для выплаты штрафа использованы внутренние резервы предприятия, однако мы не теряем надежды вернуть эти средства или хотя бы их часть", - сказал он.

В середине декабря Литва направила в суд Евросоюза иск с просьбой об отмене или уменьшении размера штрафных санкций. "Согласно установленному порядку, иск не освобождает от обязательной уплаты штрафа, но суд может пересмотреть его сумму", - пояснил Дубаускас. Госкомпания ходатайствует об уменьшении штрафа в связи с социально-экономическими аспектами. Предприятие может быть освобождено от уплаты штрафа или его части, если это может иметь существенное отрицательное влияние на дальнейшую деятельность.

ЕК наказала Lietuvos gelezinkeliai штрафом за нарушение правил конкуренции после демонтажа в 2008 году 19-километрового участка колеи в направлении Латвии. В результате компания Orlen Lietuva, принадлежащая польскому концерну Orlen и управляющая единственным в странах Балтии нефтеперерабатывающим заводом в литовском городе Мажейкяй, вынуждена была перевозить нефтепродукты в порты Латвии кружным путем или пользоваться Клайпедским портом Литвы.

В Lietuvos gelezinkeliai утверждали, что демонтированный участок находился в аварийном состоянии и движение по нему было небезопасным. После объявления штрафных санкций ЕК в Литве решили колею восстановить. Как отметил Дубаускас, в настоящее время идет подготовка детального плана этих работ. По предварительным оценкам, они могут обойтись в €20 млн.

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