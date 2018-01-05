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FT: суд на Кипре заморозил активы украинского бизнесмена Ахметова на $820 млн

Экономика и бизнес
5 января, 14:05 UTC+3 ЛОНДОН ЛОНДОН 5, января. /ТАСС

Издание также утверждает, что с арестом собственности столкнулись уже трое из пяти самых состоятельных предпринимателей Украины

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ЛОНДОН, 5 января. /ТАСС/. Суд на Кипре заморозил активы самого богатого жителя Украины, владельца холдинга "СКМ" Рината Ахметова на сумму $820 млн. Об этом 5 января сообщила газета Financial Times, в руки корреспондентов которой попало постановление окружного суда Никосии. Оно было принято еще 27 декабря 2017 года по делу, связанному с приватизацией крупнейшего на Украине оператора фиксированной связи компании "Укртелеком".

Среди активов бизнесмена, которые потенциально оказались затронуты этим решением, издание называет и квартиру в жилом комплексе One Hyde Park в лондонском районе Найтсбридж, которая на момент приобретения ее Ахметовым считалась самым дорогим объектом недвижимости в мире.

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Суд Киева отменил приватизацию "Укртелекома"

FT указывает на то, что решение суда в кипрской столице означает, что с арестом собственности столкнулись уже трое из пяти самых состоятельных предпринимателей Украины, поскольку в минувшем декабре Высокий суд Лондона принял решение о замораживании активов экс-совладельцев Приватбанка Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова на сумму более $2,5 млрд.

В октябре Хозяйственный суд Киева отменил приватизацию "Укртелекома", принял решение расторгнуть соответствующий договор купли-продажи между Фондом государственного имущества Украины (ФГИ) и компанией "ЕСУ" Ахметова. В начале 2011 года ФГИ Украины продал "Укртелеком" за 10,575 млрд гривен (по курсу на тот момент - $1,32 млрд) компании "ЕСУ" - украинской "дочке" австрийской EPIC, которая, в свою очередь, принадлежала пяти физическим лицам - гражданам Австрии. ФГИ обозначил условия торгов таким образом, что в них не смогли принять участие крупные иностранные компании - Deutsche Telekom, FransTelecom, Nortelecom, "Связьинвест" и VimpelCom.

В июне 2013 года холдинг "СКМ" Ахметова и австрийская группа EPIC подписали договор купли-продажи 100% акций компании UA Тelecominvest Limited (Кипр), которой принадлежат 100% "ЕСУ", в свою очередь владеющей 92,79% акций "Укртелекома".

ФГИ в 2016-2017 годах проводил проверки выполнения покупателем инвестиционных обязательств, заявив в итоге, что более пятидесяти из них не были выполнены.

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Персоны
Ахметов, Ринат Леонидович Коломойский, Игорь Валерьевич
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