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Немцы стали реже покупать дизельные автомобили

Экономика и бизнес
5 января, 15:02 UTC+3 БЕРЛИН /Корр. ТАСС, Антон Долгунов

Популярность дизельных машин на фоне скандала в отрасли сократилась до 39%

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БЕРЛИН, 5 января. /Корр. ТАСС Антон Долгунов/. Число проданных в ФРГ легковых автомобилей в 2017 году увеличилось по сравнению с 2016 годом, но доля машин с дизельными двигателями заметно сократилась. Такова статистика, которая была опубликована 4 января Федеральным автотранспортным ведомством.

Всего в минувшем году было зарегистрировано 3,4 млн новых транспортных средств, что на 2,7% больше, чем в позапрошлом году. При этом популярность дизельных машин на фоне скандала в отрасли сократилась с 46% до 39% - это самый низкий показатель с 2009 года. Бензину доверяют все больше - статистика выросла с 52% до 58%. Кроме того, по улицам в ФРГ ездят 25 тыс. свежеприобретенных электромобилей, 84,6 тыс. новых транспортных средств с гибридным двигателем, а также лишь около 8 тыс. купленных в 2017 году машин на газовом топливе.

Минувшие годы ознаменовались несколькими громкими скандалами вокруг дизельных авто. Изначально в центре дизельного скандала оказался Volkswagen. В 2015 году выяснилось, что автомобили концерна были оснащены программным обеспечением, которое позволяло занижать показатели содержания вредных веществ в выхлопных газах. Благодаря такой системе все выглядело так, что автомобили полностью отвечали принятым нормам. В действительности же они превышали, в иных случаях, установленный предельный уровень загрязнения воздуха в 30-40 раз.

В июле 2017 года журнал Der Spiegel сообщил, что пять автопроизводителей - Volkswagen, Audi, Porsche, BMW и Daimler - с 90-х годов прошлого века согласовывали свои действия по производству, стоимости, поставщикам деталей для автомобилей и даже по установке механизмов для очистки выхлопных газов в дизельных машинах.

На волне этого скандала представители германского автопрома решили переделать двигатели 5 млн машин, обновить на них программное обеспечение. В начале августа прошлого года был проведен так называемый дизельный саммит - не него в Берлин съехались главы немецких автоконцернов и вместе с представителями правительства начали искать выход из сложившегося кризиса.

На данном этапе было решено выплачивать покупателям премию при обмене старого дизельного автомобиля на новый с подобным типом двигателя. К примеру, Volkswagen будет субсидировать долю до €10 тыс., Audi - до €3 тыс. В системе субсидий будет принимать участие также немецкое государство. Цель - постепенно отказаться от дизельных двигателей устаревших экологических стандартов.

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