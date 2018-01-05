Минсельхоз Грузии: объем экспорта вина в 2017 году побил рекорд последних 30 лет

ТБИЛИСИ, 5 января. /Корр. ТАСС Эка Мехузла/. В 2017 году из Грузии экспортировано рекордное за последние почти 30 лет количество вина. Об этом сообщило Национальное агентство вина при министерстве сельского хозяйства страны. "Рекордный за последние 30 лет результат стал итогом координированной работы и эффективного сотрудничества винной индустрии страны и госструктур, регулирующих отрасль виноделия и виноградарства", - заявили в Нацагентстве.

По данным ведомства, в 2017 году из Грузии в 53 страны мира было экспортировано 76,7 млн бутылок вина, что на 54% превышает показатель 2016 года. В денежном эквиваленте объем экспортированного вина составил $170 млн - это на 49% больше, чем в позапрошлом году.

В Нацагентстве сообщили, что пятерку самых крупных импортеров грузинского вина в минувшем году по-прежнему возглавляет Россия, куда было направлено 47,8 млн бутылок. "Рост экспорта в РФ составил 76%, в 2016 году в Россию было вывезено 27,2 млн бутылок натурального вина из Грузии", - сказали в агентстве.

Второе место по объему экспортируемого грузинского вина заняла Украина, куда было направлено 8,5 млн бутылок, что на 46% больше, чем в 2016 году. Последующие места в пятерке поделили между собой Китай (7,6 млн бутылок), Казахстан (3,3 млн) и Польша (2,7 млн).

Больше всего в 2017 году из Грузии было экспортировано красного полусладкого "Киндзмараули" - 12,8 млн бутылок. На втором месте оказалось сухое красное "Мукузани" - 4,2 млн, на третьем месте - белое сухое "Цинандали" - 3,4 млн бутылок. В пятерку самых востребованных сортов грузинского вина также входит красное полусладкое "Ахашени", красная полусладкая "Хванчкара" и белое полусладкое "Твиши".