Финляндия может к 2025 году отказаться от использования угля в энергетике

ХЕЛЬСИНКИ, 5 января. /ТАСС/. Финляндия может отказаться от использования угольной энергетики к 2025 году. Об этом сообщило 5 января Финское телеграфное бюро со ссылкой на министра жилищного строительства, энергетики и окружающей среды Киммо Тииликайнена.

По его словам, "правительство планирует выяснить, можно ли прекратить использование угля в стране уже в 2025 году". До сих пор в энергостратегии республики было прописано, что отказ от угля должен произойти к 2030 году. По словам Тииликайнена, заменить его может природный газ, который дает на 60% меньше выбросов в атмосферу, чем уголь. "Уже в 2019 году нам нужно таким образом поменять налогообложение в энергетике, чтобы конкурентоспособность газа улучшилась по сравнению с каменным углем", - полагает министр.

В Ассоциации энергопромышленности Финляндии стремление правительства не разделяют, считая ускорение отказа от угля "дорогой и ненужной" мерой. По мнению исполнительного директора организации Юкки Лескеля, не поможет она и снизить выбросы, особенно в масштабе ЕС, поскольку если Финляндия не будет использовать уголь, его применение в ответ может нарастить какая-либо другая страна за счет покупки квот на выбросы.

На работающие на каменном угле электростанции в Финляндии приходится чуть более 8% произведенной электроэнергии, что не так много в масштабе всей республики. Но быстро заменить эти объемы чем-то другим - задача не самая простая. Промышленное потребление угля за последние годы уже сократилось - в 2006 году его доля составляла 14%, наиболее высокой она была в 1980-м - 19%.

Еще 20,5% всей потребляемой электроэнергии Финляндия получает из-за рубежа. 25,9% производится на действующих в стране атомных электростанциях. Почти 20% электроэнергии республика получает за счет использования гидроресурсов, около 12% - биотоплива, 7,4% - природного газа. Альтернативная энергетика в Финляндии развивается, но доля ее пока невелика.