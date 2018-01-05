Доходы нефтяной отрасли Ливии составили $14 млрд в 2017 году

ТАСС, 5 января. Доходы ливийской нефтяной отрасли в прошлом году выросли по сравнению с показателями 2016 года и составили $14 млрд. Об этом сообщило в пятницу агентство France-Presse со ссылкой на данные Центрального банка Ливии (ЦБЛ).

По сведениям финансового органа, в 2017 году добыча углеводородов в стране превысила отметку в 1 млн баррелей в сутки, что позволило значительно сократить дефицит бюджета. В период 2014-2016 годов добыча была ниже 500 тыс. баррелей в сутки из-за вооруженных действий близ нефтяных объектов. Нефтяной сектор, как уточнили в ЦБЛ, обеспечивает до 90% доходов ливийской казны.

По словам наблюдателей, наращивание добычи и экспорта углеводородов является для страны весьма актуальным вопросом в свете социально-экономических проблем, которые испытывает население в последние годы.

Ливия обладает крупнейшими запасами нефти на африканском континенте. Страна, являющаяся членом ОПЕК, до разгоревшейся там почти семь лет назад войны считалась 12-м по значимости экспортером черного золота в мире. В 2011 году, когда началась "революция 17 февраля", приведшая к свержению Муаммара Каддафи, Ливия добывала 1,6 млн баррелей нефти в сутки, а ежегодный доход профильной отрасли составлял $50 млрд.

После начала кровопролитного конфликта многие иностранные энергетические компании были вынуждены временно свернуть все операции в Ливии, а непрекращающееся противостояние нанесло большой ущерб объектам нефтяной инфраструктуры. Простой предприятий сектора обернулся убытками в десятки миллиардов долларов.