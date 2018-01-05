WSJ: после скандала продажа компании Вайнштейна может быть убыточной

НЬЮ-ЙОРК, 5 января. /ТАСС/. Компания Weinstein Company, которую основал обвиняемый в сексуальных домогательствах американский продюсер Харви Вайнштейн, может быть продана менее чем за $500 млн, в результате акционеры компании понесут потери. Об этом сообщила в пятницу газета The Wall Street Journal.

Как пишет издание со ссылкой на лиц, знакомых с ходом обсуждения возможной сделки, с учетом текущих расходов и расходов на юристов нынешние владельцы компании при такой цене продажи не получат ничего, так как $500 млн - это примерно половина от предполагаемой суммы задолженности компании.

Первоначально интерес к компании проявили 20 инвесторов, однако в конце декабря их число сократилось до шести, пишет газета. Среди возможных покупателей - экс-глава Управления по делам малого бизнеса США в администрации президента Обамы Мария Контрерас-Свит и киностудия Lionsgate. Кроме того, по данным The Wall Street Journal, интерес к сделке проявили компании, связанные с родственниками Уолта Диснея.

В октябре прошлого года газета The New York Times опубликовала по итогам журналистского расследования статью, в которой говорилось, что Вайнштейн в течение примерно 30 лет подвергал домогательствам сотрудниц компаний, где он работал. Как сообщало издание, продюсер добивался близости с ними в обмен на содействие в карьерном росте. С обвинениями в адрес Вайнштейна с начала октября выступили более 80 женщин, в том числе актрисы Анджелина Джоли и Гвинет Пэлтроу. Вайнштейн был исключен из Гильдии продюсеров Америки, Британского института кино, Американской академии киноискусств, а также вышел из состава совета директоров своей продюсерской компании.

После скандала с Вайнштейном в США началась целая череда обвинений в домогательствах в адрес известных лиц. В приставаниях обвинили, в частности, актеров Кевина Спейси и Дастина Хоффмана, комика Луиса Си Кея, экс-президента США Джорджа Буша - старшего и многих других.