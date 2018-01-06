Международный терминал в аэропорту Махачкалы построят к концу 2018 года

МАХАЧКАЛА, 6 января. /ТАСС/. Строительство международного терминала в аэропорту Махачкалы стоимостью 0,9 млрд рублей завершится к концу 2018 года, сообщил ТАСС генеральный директор махачкалинского авиаузла Арсен Пирмагомедов.

"Завершение строительства терминала международных воздушных линий планируется в конце 2018 года. Строительство осуществляется за счет средств частного инвестора. На сегодняшний день в строительство нового терминала уже вложено около 300 млн рублей, планируется, что мы потратим еще около 600 млн рублей на завершение этого объекта", - сказал он.

Строительство терминала началось в 2016 году, устройство фундамента уже завершено, сейчас ведутся работы по установке металлоконструкций здания. Площадь терминала составит более 8 тыс. кв. м, пропускная способность - 190 человек в час. Прилетающие и вылетающие пассажиры будут обслуживаться одновременно.

По словам гендиректора, в 2018 году продолжится работа по включению аэропорта в федеральную целевую программу (ФЦП) "Развитие Северо-Кавказского федерального округа" для финансирования реконструкции воздушного пункта пропуска через государственную границу.

"Максимальная нагрузка на международный сектор аэропорта попадает на период проведения хадж-кампании. На протяжении нескольких последних лет более половины всех паломников РФ отправляются к святым землям через наш аэропорт. Поэтому мы рассчитываем, что хадж-миссия России поможет аэропорту решить вопрос с включением в ФЦП, либо будет открыто адресное финансирование из федерального бюджета на оснащение воздушного пункта пропуска через государственную границу в аэропорту Махачкалы необходимым оборудованием, мебелью и инвентарем", - сказал он.

Аэропорт Махачкалы является единственным в Дагестане. Его пропускная способность на внутренних рейсах - 200 пассажиров в час, на международных - 60 пассажиров в час. Отсюда выполняются рейсы в Москву (8-10 вылетов в день), Санкт-Петербург (ежедневно), Сургут, Ростов-на-Дону, Сочи, Минеральные Воды, Краснодар, а также в города Казахстана, Турции и Объединенных Арабских Эмиратов.

В декабре 2017 года сообщалось, что пассажиропоток аэропорта впервые в его истории составил 1 млн человек в течение года.