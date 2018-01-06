Профицитный бюджет позволит Ставрополью уменьшить траты на обслуживание госдолга

СТАВРОПОЛЬ, 6 января. /ТАСС/. Власти Ставропольского края намерены использовать профицит бюджета для погашения госдолга, траты на его обслуживание должны уменьшиться более чем на 100 млн рублей, сообщила ТАСС зампред правительства - министр финансов края Лариса Калинченко.

"Весь профицит - а это в 2018 году 3,2 млрд рублей - будет направлен на погашение госдолга, который у Ставрополья сложился в объеме 37 млрд рублей. Сегодня только на его обслуживание мы тратим до 1,5 млрд рублей ежегодно. Снижение госдолга позволит сократить эти траты более чем на 100 млн рублей", - сказала она.

В 2018 году впервые за много лет бюджет в регионе будет профицитным. Сообщалось, что региону удалось увеличить собственные доходы - был отменен ряд неэффективных налоговых льгот, ведется работа по привлечению инвесторов.

Поддержкой для регионального бюджета также стала федеральная программа реструктуризации бюджетных кредитов регионов, увеличатся и объемы финансовой помощи из федерального бюджета.

Власти региона прогнозируют, что объем государственного долга края впервые снизится по итогам 2017 года, сократившись более чем на 1 млрд рублей. Снизится и долговая нагрузка - по предварительным расчетам, удельный вес долга к объему собственных доходов бюджета будет менее 65% к началу 2018 года. На начало прошлого года этот показатель составлял 72%.