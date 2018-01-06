Назарбаев: в будущем в Алма-Ате и Астане будут ездить только на электромобилях

АСТАНА, 6 января. /ТАСС/. Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев выразил надежду, что в будущем жители двух крупных городов страны Алма-Аты и Астаны будут передвигаться только на электромобилях. Об этом в субботу сообщила пресс-служба лидера Казахстана по итогам встречи 6 января Назарбаева с руководителем администрации города Алма-Аты Бауыржаном Байбеком.

Как информировали в ведомстве, президент Казахстана отметил важную роль Алма-Аты в масштабах экономики всей страны и подчеркнул, что вопросы развития города постоянно находятся на его личном контроле.

"Если население города достигает 2 млн человек, то он становится экономически самодостаточным. Он создает новые возможности, становится центром притяжения малого и среднего бизнеса. Такие города могут без сырьевых ресурсов создавать блага и поднимать страну", - сказал Назарбаев.

Он акцентировал внимание на вопросах газификации и улучшения экологии города. "Нам необходимо дальше работать в направлении газификации электростанций, частного жилья, перевода общественного и частного автотранспорта на газ. В будущем мы должны прийти к тому, что в Алматы и в Астане ездить будут только на электромобилях", - отметил президент Казахстана.

В свою очередь Байбек проинформировал главу государства о начале строительства Большой Алматинской кольцевой автомобильной дороги и привлечении инвестиций на сумму $1,5 млрд для выполнения данного проекта.

"Реализация этого проекта позволит разгрузить город на 10% или на 40-60 тысяч автомобилей в сутки, что положительно скажется на экологическом состоянии и включит транспортно-логистическую сеть Алматы в систему "Западная Европа-Западный Китай", - сообщил руководитель администрации города.