Вспышка АЧС зафиксирована в Краснодарском крае

КРАСНОДАР, 7 января. /ТАСС/. Вспышка африканской чумы свиней (АЧС) зафиксирована в Тимашевском районе Краснодарского края, сообщили ТАСС в воскресенье в пресс-службе регионального управления Россельхознадзора.

"На одном из предприятий Тимашевского района был зафиксирован падеж поголовья. Были отобраны пробы, исследование в лаборатории подтвердило АЧС", - сказали в ведомстве, отметив, что "это первая зафиксированная в 2018 году вспышка АЧС в регионе".

В настоящее время проводятся стандартные санитарные мероприятия: содержавшееся на предприятии поголовье свиней изолировано и будет уничтожено, проводится обработка помещений и территории хозяйства.

В 2017 году на территории Краснодарского края было зафиксировано две вспышки и четыре инфицированных объекта АЧС в Славянском, Усть-Лабинском и Калининском районах. В ходе проведения мероприятий по ликвидации очагов заболевания было уничтожено более 5 тыс. голов свиней и более 7,6 тыс. т продукции.