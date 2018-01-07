Лукашенко заявил, что Белоруссия преодолела негативные тенденции в экономике

МИНСК, 7 января. /ТАСС/. Преодоление негативных тенденций в экономике Белоруссии следует считать одним из главных достижений минувшего года, что дает надежды на улучшение жизни белорусов в наступившем году. Об этом заявил президент страны Александр Лукашенко в воскресенье, посещая Свято-Духов кафедральный собор по случаю Рождества Христова.

"Мы прожили очень сложный год. Главное всеобщее событие этого года, как мы и мечтали год назад, удалось преодолеть негативные тенденции в нашей экономике, и это немедленно повлияло на все наше общество", - отметил Лукашенко, слова которого приводит агентство БелТА.

Глава республики признал, что "жизнь у нас не прекрасна, она терпима". "В этом году мы должны сделать шаг вперед, подняться на ступеньку выше, чтобы эта жизнь была не просто терпимой, а нормальной. Особенность нынешнего момента в том, что у нас все для этого есть", - сказал белорусский лидер.

"И мы обязательно должны вместе с вами сделать этот шаг, на эту ступенечку подняться, - призвал соотечественников Лукашенко. - И тогда у нас через год будет о чем говорить, и у нас совершенно иное будет настроение".