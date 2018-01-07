В Дагестане на борьбу с саранчой в 2018 году выделят 20 млн рублей

МАХАЧКАЛА, 7 января. /ТАСС/. Власти Дагестана намерены в 2018 году увеличить финансирование мероприятий по борьбе с саранчой почти в три раза - до 20 млн руб. Об этом сообщил ТАСС врио министра сельского хозяйства и продовольствия республики Керимхан Абасов.

В 2017 году в республике на эти цели было выделено 7,5 млн руб.

"По предварительным прогнозам специалистов филиала ФГБУ "Россельхозцентр" по Дагестану, в 2018 году ожидается распространение саранчовых вредителей на сельскохозяйственных угодьях на площади более 120 тыс. га. Для проведения химзащитных мероприятий против саранчовых на указанной площади в республиканском бюджете на 2018 год предусмотрены средства в сумме 20 млн руб.", - сказал он.

По данным минсельхоза региона, в 2017 году с применением наземной техники и авиации против саранчовых вредителей обработали 97,7 тыс. га земель. Более 20 тыс. га прибрежной природоохранной зоны Каспийского моря не обрабатывались. В июне прошлого года из-за нашествия саранчи режим чрезвычайной ситуации был введен в четырех районах Дагестана. Площадь, зараженная саранчовыми вредителями, составляла около 100 тыс. га.