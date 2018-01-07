Продажи автомобилей с электродвигателями в Норвегии сравнялись с продажами обычных машин

ОСЛО, 7 января. /Корр. ТАСС Юрий Михайленко/. Авто с электродвигателями - электромобили и подзаряжаемые гибриды - в декабре 2017 года в Норвегии впервые сравнялись по продажам с обычными машинами, работающими на бензине и дизельном топливе.

Как сообщает норвежская ассоциация владельцев электромобилей, в последний месяц 2017 года из всех проданных в стране новых авто 27,5% составляли электромобили и еще 22,5% - гибриды с возможностью подзарядки от электросети. Авто с электродвигателями также заняли первые 7 строчек в списке машин, которые в 2017 году пользовались набольшим спросом среди норвежцев. В первой тройке - Volksvagen e-Golf, BMV i3 и гибридная Toyota RAV4. Самая популярная машина без электробатареи - Skoda Octavia в бензиновом и дизельном вариантах - оказалась лишь на 8-м месте.

В общей сложности по норвежским дорогам сейчас ездит чуть больше 200 тыс. машин с электрическими двигателями, из которых 140 тыс. - электромобили и 60 тыс. - подзаряжаемые гибриды. Это больше 7% от всех частных пассажирских авто в скандинавском королевстве. Продажи электромобилей в Норвегии неуклонно растут, и к 2025 году правительство страны ставит себе целью сделать приобретение обычных машин невыгодным для потребителей, таким образом приблизив долю продаж новых авто с электродвигателями к 100%. Руководство страны считает данную задачу крайне амбициозной, но выполнимой, при этом речь не будет идти о запрете на продажи бензиновых авто, как об этом часто писали зарубежные СМИ.

По числу работающих на электричестве автомобилей на душу населения королевство уже давно занимает первое место в мире. Столь внушительные показатели обеспечило сочетание ряда факторов. Основной из них - масштабная государственная программа, осуществляемая с 90-х годов прошлого века, которая предусматривает разнообразные льготы как для продавцов, так и для покупателей автомобилей, наносящих минимальный вред окружающей среде. Сказываются также высокие доходы, а соответственно, и покупательная способность жителей страны.

Машины, не выбрасывающие в атмосферу вредных веществ, с 1990 года ввозятся в Норвегию беспошлинно, а их покупатели не должны платить ни НДС, ни крупный сбор, обычно взимаемый при приобретении новых авто. По цене электрические автомобили способны конкурировать с аналогичными моделями, оснащенными двигателями внутреннего сгорания. Экономия для покупающих себе "зеленую" машину норвежцев на этом не заканчивается: они не должны платить сборы на магистралях, могут бесплатно пользоваться паромами и парковаться на муниципальных стоянках, а также свободно использовать выделенные полосы для общественного транспорта. Владельцам бензиновых авто, напротив, в ближайшее время власти могут создать серьезные неудобства, в частности, запретив въезд в центры крупнейших городов страны.