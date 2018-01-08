Медведев внес изменения в предоставление межбюджетных трансфертов на безопасные дороги

МОСКВА, 8 января. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев внес изменения в порядок предоставления межбюджетных трансфертов на реализацию приоритетного проекта "Безопасные и качественные дороги". Соответствующее постановление опубликовано на сайте правительства.

Документ направлен на повышение эффективности расходования межбюджетных трансфертов, предоставляемых для достижения целевых показателей государственных программ субъектов федерации в сфере дорожного хозяйства в части программ комплексного развития городской транспортной инфраструктуры.

В частности, предусматривается возможность перераспределения межбюджетных трансфертов в случае нарушения регионом обязательств по обеспечению заключения контрактов на выполнение приоритетного проекта.

Установлено обязательство субъекта РФ по возврату средств из регионального бюджета в федеральный бюджет в случае невыполнения им условия о финансировании мероприятий по программе комплексного развития транспортной инфраструктуры за счет средств консолидированного бюджета субъекта федерации в размере не менее объема предоставляемых межбюджетных трансфертов.

Закреплено обязательство субъектов федерации по обеспечению заключения контрактов на реализацию программ комплексного развития транспортной инфраструктуры в срок до 31 марта года, в котором реализуются эти программы.

Глава правительства РФ Дмитрий Медведев в декабре 2017 года подписал распоряжение о распределении 31,25 млрд руб. между бюджетами 36 регионов РФ на финансирование дорожной деятельности в рамках проекта "Безопасные и качественные дороги".