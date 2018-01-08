В МЭР назвали безосновательным запрос ЕС на компенсацию за запрет поставок свинины

МОСКВА, 8 января. /ТАСС/. Запрос Евросоюза на компенсацию €1,39 млрд в год из-за запрета РФ на ввоз свинины безоснователен, так как Россия выполнила требования ВТО и сняла ветеринарный запрет, введенный из-за вспышек африканской чумы свиней (АЧС). Россия будет инициировать третейское разбирательство, направленное на установление факта выполнения Россией всех пунктов решения органа ВТО по разрешению споров (ОРС), говорится в сообщении Минэкономразвития.

"На заседании ОРС 3 января 2017 года представители Российской Федерации выразили свое категорическое несогласие с позицией ЕС, и в соответствии с правилами ВТО данный запрос теперь будет рассматриваться арбитражем", - говорится в сообщении.

В министерстве пояснили, что Евросоюз запросил приостановить уступки в рамках соглашений ВТО в сторону России, и речь не идет о штрафных санкциях. Приостановление уступок возможно только в случае, если ответчик не выполняет решение ОРС.

"При этом речь не идет о каких-либо штрафных санкциях или компенсации уже понесенных истцом потерь. В соответствии со ст. 22 договоренности истец может получить право только на приостановление своих уступок в рамках соглашений ВТО. Это означает, что истец получает право на неисполнение в отношении ответчика своих обязательств по соглашению ВТО, к примеру, повышать импортные пошлины в отношении товаров ответчика, вводить в отношении таких товаров количественные ограничения на импорт, включая полные запреты, а также применять иные ограничения и запреты в объеме эквивалентном своим потерям", - подчеркнули в МЭР.

ЕС же просит предоставить себе право на приостановление уступок в размере €1,39 млрд в год, что, по мнению ЕС, является стоимостью импорта в Россию из ЕС живых свиней и иных продуктов свиноводства на 2013 год - до введения российских ветеринарных запретов в отношении данной продукции. В Минэкономразвития уверены, что оснований требовать приостановления уступок у ЕС нет. Россия полностью привела свои ветеринарные запреты и ограничения в соответствие с решениями ОРС 5 декабря 2017 год, подчеркнули в МЭР.

В частности, Россельхознадзор разрешил импорт живых свиней и иных необработанных продуктов свиноводства со всей территории ЕС, за исключением административных территорий отдельных стран - членов ЕС, где были зафиксированы вспышки АЧС. Также Россельхознадзор разрешил импорт термообработанной продукции с территории всего ЕС при условии выполнения требований по обработке, установленных Международным эпизоотическим бюро (МЭБ).

"В соответствии с практикой и процедурами ВТО Российская Федерация будет участвовать в арбитраже по оценке адекватности запроса ЕС, а также в соответствии с установленными правилами организации инициирует третейское разбирательство, направленное на установление факта выполнения Россией всех пунктов решения ОРС", - говорится в сообщении МЭР.

В ведомстве также добавили, что российские компетентные органы не рассматривают вопрос выхода из ВТО в связи со спором об ограничении импорта свинины из Евросоюза.

"С учетом того, что членство России в ВТО предоставляет предсказуемую и транспарентную правовую среду на внешних рынках, в условиях диверсификации российского экспорта вопрос выхода России из ВТО в настоящее время компетентными российскими органами не рассматривается", - говорится в позиция Минэкономразвития РФ по заявке Евросоюза в ВТО по спору об ограничениях на импорт свинины из ЕС.

История спора

В августе 2016 года Третейская группа ВТО признала не соответствующим правилам организации введенный Россией в начале 2014 года запрет на ввоз живых свиней и свинины из ЕС. РФ подала апелляцию на это решение, но в феврале 2017 года она была отклонена.

6 декабря 2017 года Россельхознадзор сообщил о снятии по требованию ВТО запрета на ввоз свинины из ЕС, введенного из-за АЧС. При этом запрет на ввоз этой продукции в Россию сохраняется, так как она включена в список продовольственного эмбарго, сообщила ТАСС официальный представитель ведомства Юлия Мелано.

В июле 2014 года Евросоюз и США ввели санкции в отношении РФ в связи с событиями на Украине и неоднократно расширяли и продлевали их. Россия 7 августа 2014 года ввела пакет ответных мер на санкции Евросоюза, США, Австралии, Канады и Норвегии. Так называемые контрсанкции представляли собой запрет сроком на один год импорта в РФ из этих стран фруктов, овощей, молочной и мясной продукции. Позже продовольственное эмбарго также было продлено.