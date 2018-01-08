Источник: ЕС не требует в ВТО денежных компенсаций от РФ за запрет поставок свинины

БРЮССЕЛЬ, 8 января. /ТАСС/. ЕС не требует финансовых компенсаций от РФ в размере €1,39 млрд в рамках своего обращения во Всемирную торговую организацию (ВТО) по запрету на поставки из Евросоюза свинины в связи с распространением эпизоотии (эпидемии животных) африканской чумы свиней. Об этом сообщил в понедельник ТАСС источник в Еврокомиссии.

"ЕС 3 января подал запрос на созыв панели арбитров ВТО по российскому запрету на экспорт свинины [из ЕС]. Мы рассчитываем получить ответ до 6 марта", - отметил он.

Источник подчеркнул, что главным отличием от предыдущих слушаний в ВТО по этой теме является то, что Брюссель не требует финансовых компенсаций, а намерен легально определить объем возможных будущих ответных торговых ограничений против РФ, которые бы находились в соответствии с нормами ВТО.

Он пояснил, что для этого ЕС выдвинул три основных тезиса. Во-первых, он предлагает ВТО определить, что запрет политически мотивирован, а не связан с санитарными нормами. Во-вторых, Брюссель хочет, чтобы ВТО зафиксировала сумму понесенного европейскими производителями ущерба в €1,39 млрд в год плюс 15% ежегодно. В-третьих, ЕС намерен получить право ведения ответных торговых мер против России для компенсации этих потерь.

"Речь не идет о прямых финансовых компенсациях, мы хотим установить необоснованный характер этого запрета и зафиксировать сумму ущерба, которую мы оцениваем в €1,39 млрд в год плюс 15% по всей задолженности, что откроет нам возможность для принятия ответных торговых мер", - заявил он.

Запрет на прием в Россию свинины и живых свиней из всех стран Евросоюза был введен 30 января 2014 года из-за угрозы африканской чумы свиней (АЧС). Кроме того, с 7 апреля 2014 года Россельхознадзор ввел ограничения на поставки в РФ всех видов готовой мясопродукции из свинины из Польши и Литвы. Первый иск Евросоюза по этому делу был подан еще 8 апреля 2014 года.

ЕС также рассчитывает до 6 марта получить ответ ВТО по претензиям к РФ относительно запрета на поставки из Евросоюза свинины.

"Мы рассчитываем получить ответ до 6 марта", - отметил источник, комментируя ситуацию.