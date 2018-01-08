Площадь теплиц на Кубани к середине года вырастет почти на 13,5 га

КРАСНОДАР, 8 января. /ТАСС/. Две крупные теплицы планируется построить на Кубани к середине 2018 года, что позволит увеличить площадь теплиц в крае на 6,4%, или более чем на 13 га, сообщил ТАСС в понедельник замгубернатора Краснодарского края Андрей Коробка.

"В ближайшие годы в крае будут вводиться новые высокотехнологичные тепличные комплексы. В первом полугодии 2018 году планируется запустить две такие площадки общей площадью почти 13,5 га - в Павловском и Красноармейском районах", - сказал он.

На данный момент общая площадь теплиц в Краснодарском крае составляет около 210 га. Помимо крупных предприятий тепличным овощеводством занимаются фермеры. Только в 2017 году на поддержку личных подсобных и крестьянско-фермерских хозяйств выделено более 360 млн руб., которые идут в том числе на возмещение части затрат на строительство теплиц.

Замгубернатора добавил, что по итогам 2017 года объем валового сбора овощей, выращенных в закрытом грунте, оценивается примерно в 90 тыс. т. В 2016 году было собрано 47,8 тыс. т. "По производству тепличных овощей Кубань сегодня опережает другие регионы страны... Задача в том, чтобы круглогодично обеспечивать Кубань, туристов - а их у нас несколько миллионов - полезными кубанскими овощами", - отметил Коробка.

По его словам, покупатели в крае предпочитают местную продукцию, и кубанским производителям под силу добиться ее удешевления по сравнению с импортной. "Однозначно, что потребители предпочитают видеть на столах местную продукцию... Не будет турецкой продукции - будет продукция других стран, которые придут к нам с более низкими ценами. Сбить цену на отечественную продукцию объективно можно только за счет насыщения рынка", - сказал Коробка.