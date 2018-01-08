ЦБ РФ опубликовал новации в банковской системе 2018 года

МОСКВА, 8 января. /ТАСС/. Банк России переходит к пропорциональному регулированию банковской системы. Об этом говорится в сообщении ЦБ.

В течение 2018 года банки должны будут принять решение - либо увеличить капитал до 1 млрд руб. и работать по универсальной лицензии, либо перейти на базовую лицензию (минимальный размер капитала - 300 млн руб.). Переходный период будет завершен к 1 января 2019 года.

Банки с базовой лицензией получат существенные регуляторные послабления, для них будет действовать упрощенный порядок отчетности, указал ЦБ.

Системно значимые банки

Банк России сообщил также о введении несколько важных новаций для системно значимых банков, на которые приходится свыше 60% активов российского банковского сектора. Для них регулятор вводит второй из двух нормативов ликвидности, предусмотренных "Базелем III", - норматив структурной ликвидности (норматив чистого стабильного фондирования, NSFR). Этот показатель рассчитывается как отношение имеющегося в наличии стабильного фондирования к его необходимому объему. Минимальное значение норматива установлено на уровне 100%.

Кроме того, для этой группы банков с 1 января повышен минимальный норматив краткосрочной ликвидности (LCR) - с 80% до 90%. Он рассчитывается как отношение высоколиквидных активов банков к чистым оттокам денежных средств в течение 30 дней.

Также в соответствии с "Базелем III" повышаются надбавки к достаточности банковского капитала. Для всех банков надбавка к нормативам для поддержания достаточности капитала вырастет до 1,875%. Дополнительная надбавка за системную значимость составит 0,65% (она применяется для всех 11 системно значимых российских банков).

МСФО обязателен для всех

Кроме того, ЦБ сообщил, что с 1 января 2018 года для всех банков обязателен к применению международный стандарт финансовой отчетности (МСФО) 9, который заменит МСФО 39.

Цель стандарта - установление принципов подготовки и представления финансовой отчетности в части финансовых активов и финансовых обязательств, которая представила бы уместную и полезную информацию, позволяющую оценить суммы, сроки и неопределенность будущих потоков денежных средств предприятия.

Отчисления в фонд страхования вкладов

Также регулятор отметил, что Агентство по страхованию вкладов увеличило базовую ставку взносов в фонд страхования вкладов с 0,12 до 0,15% расчетной базы (среднего остатка вкладов за квартал).

По данным АСВ, плательщиками страховых взносов в фонд обязательного страхования вкладов за III квартал 2017 года являлись 496 банков - участников системы страхования вкладов, действовавших в расчетном периоде.

В III квартале 2017 года действовали следующие дифференцированные ставки взносов: базовая ставка - 0,12% расчетной базы, дополнительная ставка - 0,06% (50% базовой) и повышенная дополнительная ставка - 0,6% (500% базовой).

Сумма поступивших в фонд квартальных взносов увеличилась на 0,81 млрд руб. (2,5%) и составила 32,68 млрд руб., в том числе 2,91 млрд руб., уплаченных 78 банками по дополнительной или повышенной дополнительной ставкам.