Голикова высказалась за пересмотр страховых взносов работодателей за работников

МОСКВА, 8 января. /ТАСС/. Страховые взносы, выплачиваемые работодателями за своих работников, нуждаются в пересмотре. Такое мнение высказала председатель Счетной палаты РФ Татьяна Голикова в интервью "Российской газете", которое будет опубликовано во вторник.

В частности, по ее словам, в частности, нужно поднять вопросы по порядку взимания взносов, размеру ставок, а также распределению между тремя фондами - пенсионным, социального страхования и медицинского страхования. Кроме того, Голикова считает, что должен быть поднят вопрос по льготам, которые применяются по страховым взносам.

"Они касаются достаточно большого количества сфер деятельности и отраслей. И мы неоднократно говорили, что нет оценки эффективности этих льгот, с точки зрения развития тех сфер, в которых они применяются", - отметила глава Счетной палаты.

"Ведь для работников, где существуют сниженные ставки страховых взносов, федеральный бюджет потом компенсирует выплату пенсий. Если льготы эффективны, тогда нужно выстраивать цивилизованные отношения с федеральным бюджетом. Как, в каких объемах должен уплачиваться трансферт для последующей выплаты пенсий? И вообще, должен ли?" - добавила Голикова.