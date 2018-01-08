ТАСС, 8 января. Инфляция по итогам 2017 года в Венесуэле достигла 2616%. Такие данные обнародовал в понедельник комитет по финансам Национальной ассамблеи (однопалатного парламента), находящейся под контролем оппозиции.

"В декабре рост цен составил 85%, а накопленная инфляция - 2616%", - приводит заявление члена комитета Рафаэля Гусмана Twitter законодательного органа. Депутат отметил, что Венесуэла оказалась "единственной страной в мире", где наблюдается гиперинфляция.

Прогноз на 2018 год

Член комитета по финансам Национальной ассамблеи Хосе Герра прогнозирует, что в 2018 году Венесуэла рискует столкнуться с ускорением темпов гиперинфляции.

"Если призывы парламента будут проигнорированы, то в 2018 году мы придем к 14 000% гиперинфляции, не будет ресурсов для того, чтобы купить хоть что-нибудь, а народ будет зависеть от правительства, у которого тоже недостаточно средств, чтобы кормить 30 млн [человек]", - цитирует Герру Twitter Национальной ассамблеи. Согласно обнародованным в понедельник оценкам парламентского комитета, инфляция в Венесуэле по итогам 2017 года превысила 2600%.

По словам Герры, только в декабре 2017 года рост цен составил 85%, и это "больше, чем накопленная инфляция во всех странах Латинской Америки вместе взятых". "Причиной появления гиперинфляционной спирали стало печатание денег Центральным банком Венесуэлы, чтобы продолжать финансировать правительство", - отметил депутат.

В 2017 году венесуэльское правительство во главе с президентом Николасом Мадуро пять раз повышало минимальную зарплату в стране. С 1 января текущего года она вновь была увеличена, с 177,5 тыс. до 248,5 тыс. боливаров. Согласно установленному государством курсу, $1 стоит 10 боливаров, однако на черном рынке за доллар просят более 111 тыс. боливаров.

На протяжении последних лет Венесуэла переживает острый социально-экономический кризис, сопровождающийся стремительной инфляцией и обесцениванием национальной валюты. В Международном валютном фонде полагают, что в 2018 году рост потребительских цен в стране составит 2349,3%.