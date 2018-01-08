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Энергоблок Хмельницкой АЭС подключен к сети после устранения неполадок

Экономика и бизнес
8 января, 20:24 UTC+3 КИЕВ КИЕВ 8, января. /ТАСС

Радиационная обстановка находится на нормальном уровне для эксплуатации, подчеркнули в пресс-службе "Энергоатома"

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КИЕВ, 8 января. /ТАСС/. Второй энергоблок Хмельницкой атомной электростанции (АЭС) подключен к энергосети после проведения ремонтных работ по устранению неполадок. Об этом в понедельник сообщили в пресс-службе украинского "Энергоатома".

"8 января 2018 в 15:19 (16:19 мск) энергоблок №2 Хмельницкой АЭС подключен к энергосети после проведения ремонтных работ. Продолжается набор мощности", - говорится в сообщении. В пресс-службе добавили, что радиационная обстановка не претерпела изменений и находится на нормальном уровне для эксплуатации.

Энергоблок номер два Хмельницкой АЭС 3 января был отключен для устранения неполадок в системе управления и защиты реактора.

Хмельницкая АЭС (ХАЭС) расположена на территории Хмельницкой области в городе Нетишин. На станции работают два энергоблока общей мощностью 2000 МВт. Они были подключены к энергосети в 1987 и 2004 годах.

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