Германская E.ON решила продать финскому Fortum долю в компании Uniper

ХЕЛЬСИНКИ, 8 января. /ТАСС/. Немецкая компания E.ON приняла решение продать финскому энергетическому концерну Fortum долю в немецкой энергокомпании Uniper, связанной со строительством газопровода "Северный поток - 2". Об этом сообщила в понедельник пресс-служба Fortum.

Речь идет о 46,65% акций и прав голоса в Uniper, пояснили там. Кроме того, сообщили в Fortum, "E.ON также объявила о том, что члены правления компании, которые до сих пор частным образом владели акциями Uniper, также готовы подать их финской компании".

Стоимость пакета E.ON в Uniper составит €3,76 млрд, а стоимость 100% акций компании - около €8,05 млрд. Как сообщило Финское телеграфное бюро со ссылкой на представителя Fortum Паулиину Вуосио, "сделка будет осуществлена", однако ее еще должны одобрить антимонопольные органы.

По ее словам, целью Fortum была в первую очередь доля E.ON, но предложение о продаже также направлено и другим владельцам акций - оно будет действовать до 16 января, после чего предусмотрено также дополнительное время для принятия решения - с 20 января по 2 февраля.

В конце 2017 года исполнительный директор Fortum Пекка Лундмарк заявлял, что Fortum не участвует в дискуссии по проекту "Северного потока - 2", одним из партнеров оператора строительства которого является Uniper, но поддержит инвестиции в него, если сооружение газопровода одобрит Евросоюз.

Основная деятельность финского энергоконцерна Fortum сосредоточена в странах Северной Европы, Прибалтики, России, Польше и Индии. В России восемь электростанций компании расположены на Урале и в Западной Сибири. Uniper - германская энергетическая компания, работающая в Европе, России и других странах. Она является одним из партнеров оператора проекта строительства газопровода "Северный поток - 2", компании Nord Stream 2 AG.

"Северный поток - 2"

Ввод в строй "Северного потока - 2" намечен на конец 2019 года. Трубопровод должен пройти по дну Балтийского моря от российского побережья до побережья Германии. Пропускная способность каждой из двух его ниток - 27,5 млрд куб. м в год. Новый газопровод удвоит мощность первого "Северного потока", маршрут которого в основном и повторит.

Капитальные затраты оцениваются в €8 млрд, а общая стоимость проекта с учетом привлечения проектного финансирования - в €9,9 млрд. Для планирования, строительства и эксплуатации газопровода была создана швейцарская Nord Stream 2 AG, которая сейчас полностью принадлежит "Газпрому".