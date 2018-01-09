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Трамп пообещал оказывать полную поддержку американским фермерам

Экономика и бизнес
9 января, 1:08 UTC+3 ВАШИНГТОН ВАШИНГТОН 9, января. /ТАСС

Президент США заявил, что инициированная им реформа сократит налоги на $5,5 трлн

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ВАШИНГТОН, 9 января. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп в понедельник пообещал оказывать полную поддержку согражданам, занимающимся сельским хозяйством.

"Мы будем сражаться за наших фермеров, за нашу страну, за наш великий американский флаг", - отметил он, выступая на съезде американских фермеров в Нэшвилле (штат Теннесси).

Почти всю свою речь Трамп посвятил восхвалению инициированной им налоговой реформы, которая была одобрена Конгрессом США в декабре 2017 года. "Мы вернем деньги обратно американцам, включая фермеров и скотоводов", - сказал глава Белого дома.

"Я подписал (22 декабря - прим. ТАСС) законопроект, который сократит налоги в общей сложности на $5,5 трлн, что принесет выгоду работающим семьям, мелким и средним предпринимателям, фермерам, - сказал он. - В соответствии с новым законом, для обычной семьи из четырех человек, зарабатывающей $75 тыс. год, подоходный налог сократится на $2 тыс.<...> Американские предприниматели еще в прошлом году платили самые высокие налоги в развитом мире - 35%, в этом году они заплатят 21%".

По словам Трампа, созданная в прошлом году по его распоряжению рабочая группа в министерстве сельского хозяйства подготовила доклад об основных препятствиях на пути развития этой сферы экономики. "И моя администрация намерена предпринимать действия по каждому из данных препятствий", - заверил президент, подписав прямо на сцене соответствующий указ.

Предполагается, в частности, развивать сельскую инфраструктуру, расширять охват сельских районов интернетом, улучшать профессиональную подготовку сельских работников, способствовать внедрению инноваций.

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