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Минфин разработал проекты о стимулировании госслужащих за счет сокращения штата

Экономика и бизнес
9 января, 1:47 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 9, января. /ТАСС

Освободившиеся за счет сокращения штата средства ведомство предлагает направить на выплату материальных поощрений

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© Сергей Савостьянов/ТАСС

МОСКВА, 9 января. /ТАСС/. Минфин РФ подготовил проекты указа президента и постановления правительства о сокращении предельной численности федеральных госслужащих и направлении высвободившихся средств на выплату материального поощрения сотрудникам. Соответствующие документы опубликованы на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

"При сокращении предельной численности федеральных государственных гражданских служащих и работников в соответствии с актами президента Российской Федерации и правительства Российской Федерации, разработанными на основании предложений федеральных органов исполнительной власти по оптимизации их численности при сохранении полномочий (функций) федеральных органов исполнительной власти в полном объеме, размеры фондов оплаты труда федеральных органов исполнительной власти сокращаются с пропорциональным увеличением бюджетных ассигнований на материальное стимулирование федеральных государственных гражданских служащих и работников территориальных органов федеральных органов исполнительной власти и их сохранением на очередной и последующие годы", - говорится в проекте указа президента. Отмечается, что данные меры разработаны в целях повышения эффективности деятельности госорганов, оптимизации их штата и дальнейшего развития государственной гражданской службы РФ.

Порядок оптимизации и перераспределения средств

В свою очередь проектом постановления правительства определяется порядок такого сокращения штатов и перераспределения средств. Так, устанавливается, что федеральные органы будут направлять в правкомиссию по административной реформе свои предложения по оптимизации штата, которые должны быть рассмотрены в течение месяца.

Предложения, касающиеся подотчетных кабмину федеральных органов исполнительной власти, после одобрения комиссией будут направляться в Минфин, который, в свою очередь, должен обобщить их и внести в правительство проект постановления кабмина, корректирующий предельную численность штата и фонд оплаты труда (ФОТ) чиновников, а также увеличивающий пропорционально сокращению ФОТ в расчете на год объема материального поощрения. В свою очередь, решение правкомиссии по предложениям, касающимся подотчетных президенту РФ федеральных органов исполнительной власти, будет направляться в подготовивший их орган для разработки изменений в соответствующие акты президента РФ.

Как сообщает РБК со ссылкой на имеющиеся в распоряжении данные Минфина, в 2016 году сокращение штата госорганов составило на федеральном уровне 11,3%, данных за 2017 год пока не поступало. "Перераспределять свободные средства ФОТ между работающими чиновниками последние три года могли не все ведомства, а только те, в которых вакантные места не превышают 10% от утвержденной предельной численности. Это была одна из антикризисных "тактических" мер, фигурировавшая в федеральном бюджете в 2015, 2016 и 2017 годах. Теперь, когда бюджет стабилизирован, от этой нормы решено отказаться", - поясняет издание.

Член Экспертного совета при правительстве Александр Брагин сообщил РБК, что проект был разработан в рамках поручения президента об усовершенствовании контрольно- надзорной системы. "Первоначальная идея была в том, чтобы дать возможность контрольно-надзорным органам направить средства, которые они высвободят за счет сокращения внутри себя, на повышение оплаты труда оставшихся сотрудников и информатизацию", - пояснил он.

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