Цена нефти марки Urals за 2017 год выросла на 26,6%

МОСКВА, 9 января. /ТАСС/. Средняя цена нефти марки Urals по итогам января - декабря 2017 года составила $53,03 за баррель, говорится в материалах на сайте Минфина России.

Бюджет РФ на 2017 год рассчитывался исходя из цены нефти марки Urals в $40 за баррель.

По итогам аналогичного периода 2016 года средняя цена барреля Urals составила $41,9. Таким образом, в годовом выражении рост средней цены Urals в 2017 году составил 26,6%.

Средняя цена Urals в декабре 2017 года сложилась в размере $63,61 за баррель, что в 1,22 раза выше, чем в декабре 2016 года.