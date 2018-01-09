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Цена нефти марки Urals за 2017 год выросла на 26,6%

Экономика и бизнес
9 января, 12:42 UTC+3

Таким образом, средняя стоимость барреля составила $53,03

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© Егор Алеев/ТАСС

МОСКВА, 9 января. /ТАСС/. Средняя цена нефти марки Urals по итогам января - декабря 2017 года составила $53,03 за баррель, говорится в материалах на сайте Минфина России.

Бюджет РФ на 2017 год рассчитывался исходя из цены нефти марки Urals в $40 за баррель.

По итогам аналогичного периода 2016 года средняя цена барреля Urals составила $41,9. Таким образом, в годовом выражении рост средней цены Urals в 2017 году составил 26,6%.

Средняя цена Urals в декабре 2017 года сложилась в размере $63,61 за баррель, что в 1,22 раза выше, чем в декабре 2016 года.

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