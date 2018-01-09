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Клиенты "Тинькофф банка" столкнулись с проблемами в работе мобильного приложения

Экономика и бизнес
9 января, 13:10 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 9, января. /ТАСС

В пресс-службе банка отметили, что неполадки были устранены в течение 15 минут

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МОСКВА, 9 января. /ТАСС/. Некоторые клиенты "Тинькофф банка" столкнулись с трудностями при работе с мобильным приложением кредитной организации. В настоящее время все проблемы устранены, сообщили ТАСС в пресс-службе банка.

"Некоторые клиенты сегодня столкнулись с трудностями в работе мобильного приложения. В течение 15 минут они были устранены, сейчас все системы работают в нормальном режиме", - сказал собеседник агентства.

Ранее основатель "Тинькофф банка" Олег Тиньков называл возникающие технические сбои в работе банка своеобразной платой за слишком быстрый рост.

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