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Бензин в России с 25 по 29 декабря подорожал в среднем на 8-9 копеек

Экономика и бизнес
9 января, 13:12 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 9, января. /ТАСС

В ДФО бензин Аи-92 подорожал сильнее всего

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МОСКВА, 9 января. /ТАСС/. Розничные цены на бензин Аи-92 и Аи-95 в России с 25 по 29 декабря 2017 года в среднем по стране выросли на девять и восемь копеек - до 38,16 рубля и 40,96 рубля за литр соответственно, свидетельствуют данные Thomson Reuters Kortes.

Больше всего Аи-92 подорожал в Дальневосточном федеральном округе - на 36 копеек, до 42,29 рубля за литр. Средние биржевые цены на Аи-92 составили 41 тыс. 922 рубля за тонну, что на 1 тыс. 178 рублей ниже, чем неделей ранее. Средние оптовые цены опустились на 760 рублей, до отметки в 40 тыс. 508 рублей за тонну.

Цены на Аи-95 также заметнее всего также увеличились в Дальневосточном федеральном округе - на 37 копеек, до 43,81 рубля за литр соответственно. Средние биржевые цены на Аи-95 составили 43 тыс. 221 рубль за тонну, что на 1 тыс. 810 рублей меньше, чем неделей ранее. Средние оптовые цены снизились на 671 рубль - до 41 тыс. 528 рублей за тонну.

Стоимость тонны авиационного керосина в аэропортах России за отчетный период возросла на 399 рублей и составила 53 тыс. 512 рублей.

Средняя цена дизельного топлива за отчетную неделю увеличилась на 20 копеек - до 40,66 рубля за литр. Наибольший рост зафиксирован в Дальневосточном федеральном округе - на 67 копеек, до 46,63 рубля за литр. С начала года этот вид топлива в среднем по стране стал дороже на 9,4%.

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