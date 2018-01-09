ФАС рассмотрит жалобу "Роснефти" на аукцион на газовые активы "Алросы" до конца января

МОСКВА, 9 января. /ТАСС/. ФАС рассмотрит жалобу "Роснефти" на аукцион на газовые активы "Алросы" в течение 30 дней с момента поступления документа от компании, сообщил ТАСС начальник управления контроля строительства и природных ресурсов ФАС Олег Корнеев.

"В конце декабря 2017 года в ФАС России поступила жалоба ПАО "НК "Роснефть" на действия ПАО "АК "Алроса" при проведении открытого аукциона по продаже 100% пакета акций Maretiom Investments Limited и 100% пакета акций Velarion Investments Limited, принадлежащих ПАО "АК "Алроса". В настоящий момент жалоба находится на рассмотрении. Согласно действующему законодательству, жалоба рассматривается в течение 30 дней с момента поступления", - сказал он.

29 декабря пресс-секретарь "Роснефти" Михаил Леонтьев сообщил ТАСС, что компания подала в ФАС ходатайство на разрешение участвовать в аукционе на газовые активы "Алросы", одновременно направив в ведомство жалобу, оспаривающую условия торгов.

Леонтьев пояснил, что "Роснефть" специально подала заявку, чтобы никто не обвинял компанию в том, что она ее не внесла вовремя и пытается опротестовать условия, потому что пропустила срок подачи ходатайства.

Кроме того, "Роснефть" попросила Минфин и Росимущество изменить условия аукциона на газовые активы "Алросы", так как, по мнению нефтяной компании, они не соответствуют международным стандартам, а отсутствие полной информации о продаваемых предприятиях несет риски для покупателей. "Роснефть" также направила в Роснедра запрос для подтверждения актуального геологического качества газовых активов "Алросы", выставленных на продажу.

В "Алросе" при этом отмечали, что компания предоставила потенциальным участникам аукциона по газовым активам всю финансовую и техническую информацию и не ожидает, что условия торгов будут изменены в связи с просьбой "Роснефти".

Об аукционе

"Алроса" объявила аукцион по продаже своих газовых активов, он намечен на 19 февраля 2018 года. На аукцион единым лотом выставляются 100% акций "Геотрансгаза" и "Уренгойской газовой компании". Начальная цена - 30 млрд рублей.

"Геотрансгаз" и "Уренгойская газовая компания" осуществляют недропользовательскую деятельность по добыче природного газа и газового конденсата на территории Берегового и Усть-Ямсовейского лицензионных участков в Ямало-Ненецком автономном округе.

"Алроса" приобрела эти компании в 2005-2007 годах с целью диверсифицировать бизнес. По 90% обеих компаний "Алроса" продала в разгар кризиса 2009 года структурам ВТБ за $620 млн, а спустя три года выкупила их за $1 млрд.