Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 10.01:
$ 57.05
€ 68.21
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Главгосэкспертиза одобрила строительство первой в мире плавучей АЭС на Чукотке

Экономика и бизнес
9 января, 14:13 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 9, января. /ТАСС

Объект планируется ввести в эксплуатацию к 2019 году

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 9 января. /ТАСС/. Главгосэкспертиза России выдала положительное заключение по итогам рассмотрения проекта строительства в самом северном городе России Певеке (Чукотский АО) первой в мире плавучей атомной теплоэлектростанции (ПАТЭС) "Академик Ломоносов", сообщается на сайте Главгосэкспертизы.

ПАТЭС предназначена для выработки и выдачи потребителям тепла и электрической энергии, также может использоваться для опреснения морской воды (до 240 тыс. кубометров пресной воды в сутки). Для работы в составе ПАТЭС предназначен плавучий энергетический блок, оснащенный двумя реакторными установками КЛТ-40С, которые способны вырабатывать до 70 МВт электроэнергии и 50 Гкал/ч тепловой энергии в номинальном рабочем режиме, что достаточно для поддержания жизнедеятельности города с населением около 100 тыс. человек.

Также в состав станции входят гидротехнические сооружения и береговая инфраструктура, необходимая для обеспечения технологического цикла передачи электрической и тепловой энергии в береговые сети и выполнения других функций.

ПАТЭС им. Академика Ломоносова должна заменить выбывающие мощности Билибинской АЭС на Чукотке, которая вырабатывает на сегодняшний день 80% электроэнергии в изолированной Чаун-Билибинской энергосистеме. Планируется, что она будет введена в эксплуатацию к 2019 году, после чего станет главным объектом жизнеобеспечения северного района Чукотки и самой северной в мире атомной станцией. Проектный срок ее эксплуатации должен составить около сорока лет.

Заказчиком-застройщиком объекта выступает АО "Концерн "Росэнергоатом", который входит в электроэнергетический дивизион Росатома. Строительство объекта финансируется из собственных средств АО "Концерн "Росэнергоатом".

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Чукотский автономный округ
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Самое ожидаемое в новом году
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Медведчук: попытка заменить на Украине российские товары европейскими провалилась
2
Президент Польши произвел перестановки в кабмине
3
В Тихом океане кит спас женщину от нападения акулы
4
В Госдуме хотят исключить из списка нарушений ПДД ряд статей, за которые будут лишать прав
5
Нештатные запуски ракет-носителей США с 2008 года. Досье
6
Биография российского физика Евгения Аврорина
7
"Аэрофлот" снял с рейса жену Аршавина из-за "деструктивного поведения"
Темы дня
Новости партнеров
Реклама