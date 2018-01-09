Главгосэкспертиза одобрила строительство первой в мире плавучей АЭС на Чукотке

МОСКВА, 9 января. /ТАСС/. Главгосэкспертиза России выдала положительное заключение по итогам рассмотрения проекта строительства в самом северном городе России Певеке (Чукотский АО) первой в мире плавучей атомной теплоэлектростанции (ПАТЭС) "Академик Ломоносов", сообщается на сайте Главгосэкспертизы.

ПАТЭС предназначена для выработки и выдачи потребителям тепла и электрической энергии, также может использоваться для опреснения морской воды (до 240 тыс. кубометров пресной воды в сутки). Для работы в составе ПАТЭС предназначен плавучий энергетический блок, оснащенный двумя реакторными установками КЛТ-40С, которые способны вырабатывать до 70 МВт электроэнергии и 50 Гкал/ч тепловой энергии в номинальном рабочем режиме, что достаточно для поддержания жизнедеятельности города с населением около 100 тыс. человек.

Также в состав станции входят гидротехнические сооружения и береговая инфраструктура, необходимая для обеспечения технологического цикла передачи электрической и тепловой энергии в береговые сети и выполнения других функций.

ПАТЭС им. Академика Ломоносова должна заменить выбывающие мощности Билибинской АЭС на Чукотке, которая вырабатывает на сегодняшний день 80% электроэнергии в изолированной Чаун-Билибинской энергосистеме. Планируется, что она будет введена в эксплуатацию к 2019 году, после чего станет главным объектом жизнеобеспечения северного района Чукотки и самой северной в мире атомной станцией. Проектный срок ее эксплуатации должен составить около сорока лет.

Заказчиком-застройщиком объекта выступает АО "Концерн "Росэнергоатом", который входит в электроэнергетический дивизион Росатома. Строительство объекта финансируется из собственных средств АО "Концерн "Росэнергоатом".