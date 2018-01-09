В Адыгее ужесточили контроль над ввозом поголовья свиней и кормов из-за АЧС

МАЙКОП, 9 января. /Корр. ТАСС Оксана Гамзаева/. Специалисты ветеринарной службы Адыгеи ужесточили контроль над ввозом и вывозом поголовья свиней и кормов, чтобы не допустить возникновения заболевания африканской чумы свиней (АЧС) и введения на территории республики карантина. Предпринимаемые меры связаны со вспышкой АЧС в Тимашевском районе Кубани, сообщил во вторник ТАСС руководитель регионального Управления ветеринарии Амин Хаконов.

"Город Тимашевск Кубани, где на ферме в понедельник выявлен вирус АЧС, находится в непосредственной близости от границ Адыгеи. Поэтому ввоз свинопоголовья и кормов на территорию республики попало под особый контроль. Он осуществляется также за охраной и дезинфекцией всех свиноводческих комплексов республики", - сказал он.

Специалисты осуществляют документальную проверку всей поступившей в последнее время на территорию Адыгеи продукции свиноводства и кормов. Хаконов пояснил, что завоз инфицированных кормов из Краснодарского края спровоцировал вспышку АЧС в регионе в 2016 году. В результате в личных подсобных хозяйствах Адыгеи пришлось уничтожить около 100 голов свиней, хозяйствам причинен ущерб на сумму порядка 5 млн рублей.

"Многие ЛПХ сегодня перешли на овцеводство, кролиководство, птицеводство, но некоторые хозяйства республики продолжают держать свиней, число которых превышает максимально допустимое - пять единиц свинопоголовья. Поэтому мы контролируем ситуацию и в частном секторе, особенно - в Майкопском районе республики, где население выпасает свиней в лесном массиве на границе с Краснодарским краем", - добавил собеседник агентства.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе Управление Россельхознадзора по Краснодарскому краю и Республике Адыгея, порядка 11 тыс. свиней придется уничтожить на предприятии Кубани, где в начале января обнаружили вирус АЧС. Это в два раза больше, чем за весь прошлый год. В настоящее время на ферме ведется санитарная обработка, определены зоны карантина, идет работа с местным населением.

В 2017 году на территории Краснодарского края было зафиксировано две вспышки и четыре инфицированных объекта АЧС в Славянском, Усть-Лабинском и Калининском районах.