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Суд прекратил производство по спору "Транснефти" со Сбербанком

Экономика и бизнес
9 января, 14:31 дата обновления: 9 января, 14:42 UTC+3

Ранее в трубопроводной компании заявили об отказе от кассационной жалобы

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© Стоян Васев/ТАСС

МОСКВА, 9 января. /ТАСС/. Арбитражный суд Московского округа принял отказ "Транснефти" от кассационной жалобы по спору со Сбербанком о сделках с производными финансовыми инструментами, передает корреспондент ТАСС из зала суда.

Ранее представитель "Транснефти" заявил об отказе компании от кассационной жалобы.

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"Принять отказ ПАО "Транснефть" от кассационной жалобы <..> и прекратить производство по кассационной жалобе", - сказал судья.

В конце декабря Сбербанк и "Транснефть" объявили о том, что достигли договоренности об урегулировании претензий в отношении сделок с производными финансовыми инструментами, заключенных в декабре 2013 года. В совместном заявлении подчеркивалось, что "условия урегулирования позволяют сторонам отказаться от продолжения судебного разбирательства".

История спора Сбербанка и "Транснефти"

"Транснефть" пытается вернуть 66,5 млрд рублей, выплаченные Сбербанку по договорам о барьерных опционах, которые трубопроводная монополия потеряла в конце 2014 году из-за девальвации рубля. В январе 2017 году "Транснефть" подала в суд на Сбербанк, заявив, что не знала о рисках таких сделок, а банк о них не предупредил. Арбитражный суд Москвы поддержал компанию и признал сделку недействительной.

Однако апелляционный суд встал на сторону Сбербанка. По мнению суда, "Транснефть" понимала риски и шла на них осознанно. При этом накануне рассмотрения апелляции Сбербанка стало известно, что банк предложил "Транснефти" заключить мировое соглашение, которое не предполагает денежных выплат компании.

"Транснефть", в свою очередь, подала кассационную жалобу на решение апелляционной инстанции. На заседании по рассмотрению жалобы стороны заявили, что ведут переговоры по мирному урегулированию спора, в результате которого может быть подписано мировое соглашение.

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