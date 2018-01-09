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Завод стекловолокна и производитель композитов станут резидентами ТОР "Каспийск"

Экономика и бизнес
9 января, 14:47 UTC+3 МАХАЧКАЛА МАХАЧКАЛА 9, января. /ТАСС

В Дагестане принят закон, предоставляющий налоговые льготы резидентам

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МАХАЧКАЛА, 9 января. /ТАСС/. Новыми резидентами моногорода Каспийск в Дагестане, который имеет статус территории опережающего развития (ТОР), станут предприятия "Каспийский завод стекловолокна" и "Дагинновации". Их заявки уже одобрены, сообщили во вторник в пресс-службе Министерства экономики и территориального развития республики.

"Одобрены заявки [этих] двух потенциальных резидентов. "Каспийский завод стекловолокна" намерен создать производство стекловолокна и изделий из него, "Дагинновации" - запустить предприятие по разработке технологий и оборудования для производства композитных материалов и изделий", - говорится в сообщении.

Также готовятся заявки на получение статуса резидентов ТОР "Каспийск" крупными промышленными предприятиями республики - "Концерном КЭМЗ", Каспийским заводом листового стекла и Каспийским заводом точной механики.

Первым резидентом территории 21 декабря 2017 года стало НПП "Инкомтех", которое планирует вложить 2,7 млрд рублей в новое производство композитных материалов и пластмассовых изделий, используемых в строительстве.

В Дагестане принят закон, который предоставляет налоговые льготы резидентам ТОР "Каспийск". Законопроектом предоставляются льготы по налогу на прибыль для участников, установлены ставки в размере 5% в течение пяти лет и в размере 10% на период с шестого по десятый годы. Также предполагается освобождение резидентов от налога на имущество на 10 лет.

Градообразующее предприятие моногорода Каспийска - завод "Дагдизель", где сейчас разрабатывают перспективные образцы вооружения и авиационную технику. В моногород планируется привлечь около 2,4 млрд рублей инвестиций до 2020 года благодаря поддержке Фонда развития моногородов. В регионе статус моногорода имеет также город Дагестанские Огни. За 11 месяцев 2017 года в обоих моногородах, по данным министерства, создано 1628 рабочих мест, привлечено 6,2 млрд рублей инвестиций в основной капитал.

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