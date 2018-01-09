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Путин 10 января посетит Тверской вагоностроительный завод

Экономика и бизнес
9 января, 15:07 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 9, января. /ТАСС

Президент России осмотрит городской электропоезд "Иволга" и низкопольный трамвай

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МОСКВА, 9 января. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин 10 января посетит Тверь, где побывает на Тверском вагоностроительном заводе.

"Глава государства осмотрит городской электропоезд "Иволга" и низкопольный трамвай, а также ознакомится с процессом производства некоторых моделей пассажирских вагонов", - сообщили в пресс-службе Кремля.

ОАО "Тверской вагоностроительный завод" - современное высокотехнологичное производство различных типов пассажирских вагонов для скоростей движения до 200 км/ч. В 2009 году Путин, занимавший тогда пост председателя правительства РФ, посещал этот завод. "Тогда завод столкнулся с двукратным снижением заказов, - напомнили в Кремле. - Благодаря принятым мерам в кризисный год удалось повысить загрузку производства и сохранить предприятие".

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