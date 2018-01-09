"Роснефть" не будет участвовать в торгах по газовым активам "Алросы" на нынешних условиях

МОСКВА, 9 января. /ТАСС/. Нефтяная компания "Роснефть" не будет участвовать в аукционе на газовые активы "Алросы" на текущих условиях, сообщил ТАСС пресс-секретарь "Роснефти" Михаил Леонтьев.

"Мы получили экспертные оценки (состояния запасов газа - прим. ТАСС), которым мы доверяем. При отсутствии официального подтверждения запасов, при отсутствии согласия на последующее право требований (к "Алросе" - прим. ТАСС) в случае неподтверждения запасов после покупки активов мы не можем участвовать в этой авантюре при таких условиях", - сказал он, не уточнив, следует ли из этого, что "Роснефть" полностью отказывается от участия в аукционе.

Отвечая на вопрос, продолжит ли "Роснефть" оспаривать условия аукциона, Леонтьев сказал: "Мы посмотрим".

На вопрос, будут ли структуры "Роснефти" - "РН- Холдинг", "РН-Газ" и "Башнефть" - отзывать из ФАС свои ходатайства на получение разрешения по участию в торгах по газовым активам "Алросы", Леонтьев ответил, что эти ходатайства ни к чему не обязывают компании.

В декабре 2017 года сообщалось, что "Роснефть" направила в Роснедра запрос с целью подтверждения актуального геологического качества газовых активов "Алросы", выставленных на продажу. В частности, в документе сообщалось, что у потенциальных участников аукциона "имеется экспертная информация о несоответствии раскрываемой геологической перспективности предлагаемых к продаже активов реальному состоянию". Источник ТАСС во вторник сообщил, что Роснедра не будут по просьбе "Роснефти" проводить актуализацию геологического качества газовых активов "Алросы", выставленных на продажу, так как ее инициатором может быть только обладатель лицензии.

Спор об условиях аукциона

29 декабря пресс-секретарь "Роснефти" Михаил Леонтьев сообщил ТАСС, что компания подала в ФАС ходатайство на разрешение участвовать в аукционе на газовые активы "Алросы", одновременно направив в ведомство жалобу, оспаривающую условия торгов.

Леонтьев пояснил, что "Роснефть" специально подала заявку, чтобы никто не обвинял компанию в том, что она не подала вовремя заявку и пытается опротестовать условия, потому что пропустила срок подачи ходатайства.

Кроме того, "Роснефть" попросила Минфин и Росимущество изменить условия аукциона на газовые активы "Алросы", так как, по мнению нефтяной компании, они не соответствуют международным стандартам, а отсутствие полной информации о продаваемых предприятиях несет риски для покупателей.

В "Алросе" при этом отмечали, что компания предоставила потенциальным участникам аукциона по газовым активам всю финансовую и техническую информацию и не ожидает, что условия торгов будут изменены в связи с просьбой "Роснефти".

"Алроса" объявила аукцион по продаже своих газовых активов, он намечен на 19 февраля 2018 года. На аукцион единым лотом выставляются 100% акций "Геотрансгаза" и Уренгойской газовой компании. Начальная цена - 30 млрд рублей.

"Геотрансгаз" и Уренгойская газовая компания осуществляют недропользовательскую деятельность по добыче природного газа и газового конденсата на территории Берегового и Усть-Ямсовейского лицензионных участков в Ямало-Ненецком автономном округе. "Алроса" приобрела эти компании в 2005-2007 годах с целью диверсифицировать бизнес. По 90% обеих компаний "Алроса" продала в разгар кризиса 2009 года структурам ВТБ за 620 млн долларов, а спустя три года выкупила их за 1 млрд долларов.