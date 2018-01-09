Путин: программа развития энергетики на Дальнем Востоке не должна ударять по потребителям

НОВО-ОГАРЕВО, 9 января. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин считает необходимым тщательно продумать вопрос по обеспечению энергией Дальнего Востока.

"Нужно найти такое решение, которое бы устраивало вас ["Русгидро"], энергетику в целом, создавало бы условия для развития и не только для поддержания существующих мощностей, но, может быть, в целом там избыточная генерация, но порайонно где-то ее не хватает. Поэтому надо на это посмотреть так, чтобы сделать программу мягкую, которая не ударяла бы по потребителям, но в то же время способствовала развитию энергетики на Дальнем Востоке", - сказал глава государства на встрече с главой "Русгидро" Николаем Шульгиновым. Путин поручил руководителю компании подготовить предложения по этой проблеме.

Так президент отреагировал на замечание Шульгинова о том, что "на сегодня состояние тепловой генерации на Дальнем Востоке удручающее, оно даже хуже, чем в европейской части". Он считает, что поручения главы государства "по поводу программы модернизации тепловой генерации за счет использования источников инвестиций, высвобождаемых при реализации уже заключенных договоров о предоставлении мощностей в Сибири и европейской части", могут касаться и соответствующей программы на Дальнем Востоке.

"Потому что когда-то, когда документы принимались, Дальний Восток обошли. В европейской части сделали около 30 гигаватт новых мощностей, на Дальнем Востоке этого нет. И мы считаем, что мы обязательно должны попасть в эту программу", - заявил глава "Русгидро".

По его словам, компания уже наметила несколько проектов на Дальнем Востоке. "Их немного, это не увеличение мощности, это замена выбывающих мощностей, 1300 мегаватт. Причем два объекта - Хабаровская ТЭЦ-4 и Артемовская ТЭЦ-2 - мы хотели бы не модернизировать в старых корпусах 1930-х годов, а все же построить новые", - сказал он. Шульгинов подчеркнул: "И я буду настойчиво предлагать обсуждение этой программы, чтобы эти два объекта в качестве даже пилотных презентовали на Дальнем Востоке".

Руководитель "Русгидро" также доложил президенту о централизации закупочной деятельности путем создания дочерней компании по закупкам. "И уже получили серьезный экономический эффект - около 30 миллиардов за два года. Причем 14 миллиардов мы директивно перезаключали в действующие, заключенные ранее контракты, и нам удалось их перезаключить", - сообщил Шульгинов. Он уточнил, что таким образом стоимость оборудования и строймонтажа удалось уменьшить на 14 млрд рублей.