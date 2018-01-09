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"Русгидро" заменит все поставленные с Украины опоры на Нижне-Бурейской ГЭС

Экономика и бизнес
9 января, 22:43 UTC+3 НОВО-ОГАРЕВО НОВО-ОГАРЕВО 9, января. /ТАСС

Глава компании Николай Шульгинов отметил, что необходимое оборудование будет производиться на "российских заводах"

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© Михаил Метцель/ТАСС

НОВО-ОГАРЕВО, 9 января. /ТАСС/. "Русгидро" заменит все поставленные украинскими предприятиями опоры на Нижне-Бурейской ГЭС после аварии, вызванной нарушением технологии их производства. Об этом глава компании Николай Шульгинов сообщил президенту РФ Владимиру Путину.

Он напомнил, что 24 августа прошлого года на строящейся ГЭС произошло повреждение шарнирной опоры и падение затвора плотины.

"Мы часть опоры достали из воды, провели исследование. <…> Металл мы исследовали в нескольких местах, но окончательно независимую экспертизу дал Национальный исследовательский технологический университет "МИСиС", другого у нас нет. Основной вывод - что нарушена технология изготовления упаковки, то есть металл был перегрет, поэтому появилась хрупкость в металле", - рассказал Шульгинов. Кроме того, по его словам, были выявлены "неметаллические включения в металл".

Отвечая на вопрос о происхождении данных элементов для станции, глава "Русгидро" отметил, что производителями и затворов, и всего гидромеханического оборудования были украинские фирмы - Новокаховский завод "Укргидромех" и "Днепропресс" в Днепре. "Мы решили отказаться от этих производителей при таком качестве и будем не только восстанавливать первую опору и затвор, но и менять опоры на оставшихся четырех, причем на сделанные на российских заводах и под контролем того же института, который будет следить за технологией производства этого оборудования", - подчеркнул руководитель компании.

"Но это никак не связано со сложными отношениями с украинскими партнерами", - уточнил Путин.

"Нет, это не связано. Это оборудование было изготовлено еще в 2013-2014 годах", - подтвердил Шульгинов. По его словам, раньше у "Русгидро" не было возможности контролировать технологию изготовления данных элементов, однако "теперь мы пойдем другим путем и будем делать [оборудование] на российских заводах".

Авария на Нижне-Бурейской ГЭС

24 августа на Нижне-Бурейской ГЭС произошла авария, в результате инцидента была подтоплена пристанционная площадка.

Нижне-Бурейская ГЭС - вторая станция Бурейского гидроэнергетического комплекса. Помимо выработки электроэнергии, важной функцией станции является выравнивание неравномерных в течение суток сбросов с Бурейской ГЭС. Станция находится в 200 км от столицы региона - Благовещенска.

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