S&P признало дефолтными гособлигации Венесуэлы с погашением в 2020 году

ТАСС, 9 января. Международное рейтинговое агентство S&P понизило рейтинг выпуска гособлигаций Венесуэлы с погашением в 2020 году до дефолтного уровня D с CC, говорится в сообщении агентства.

Одновременно агентство подтвердило долгосрочные и краткосрочные долговые рейтинги Венесуэлы в иностранной валюте на уровнях SD и D соответственно. Соответствующие рейтинги в национальной валюте были подтверждены на уровнях CCC- и C с возможностью дальнейшего понижения.

"Сохранение возможности пересмотра в сторону дальнейшего понижения отражает наше мнение о том, что существует вероятность один к двум, что Венесуэла может снова допустить дефолт в течение ближайших двух месяцев", - отмечается в пресс-релизе агентства.

В S&P также добавили, что могут понизить до дефолтного рейтинги и других выпусков облигаций если государство вновь просрочит выплаты по бумагам.

S&P впервые заявило о невыполнении Венесуэлой своих долговых обязательств в ноябре минувшего года. Тогда агентство понизило долгосрочной и краткосрочный кредитные рейтинги Венесуэлы по обязательствам в иностранной валюте до уровня SD/D (выборочный дефолт/дефолт - selective default/default) c CC/C.