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Toyota отзывает в США более 600 тыс. автомобилей из-за проблем с подушками безопасности

Экономика и бизнес
10 января, 2:16 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 10, января. /ТАСС

Всего в мире из-за проблем с подушками безопасности Takata были отозваны более 100 млн автомобилей

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Toyota Corolla

Toyota Corolla

© REUTERS/Yuriko Nakao

НЬЮ-ЙОРК, 10 января. /ТАСС/. Японская компания Toyota отзывает около 601 тыс. автомобилей в США из-за неисправностей подушек безопасности производства фирмы Takata. Об этом говорится в опубликованном 9 января заявлении автопроизводителя.

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Программа отзыва затрагивает ряд седанов и внедорожников производства 2009-2013 годов, включая автомобили моделей Corolla, Scion, Sienna, Lexus IS250, Lexus IS-F.

Takata оказалась в центре скандала в 2014 году. Как установили специалисты надзорных органов США, изготовленные Takata подушки безопасности из-за неисправности при аварии могут не раскрыться правильно, а лопнуть или же выстрелить в находящихся в салоне автомобиля людей кусочками металла. Из-за таких инцидентов в мире погибли по меньшей мере 20 человек, более 280 получили ранения.

Всего в мире из-за проблем с подушками безопасности Takata были отозваны более 100 млн автомобилей.

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