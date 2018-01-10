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Около 1,6 млн чиновников представят в апреле информацию о доходах и расходах

Экономика и бизнес
10 января, 14:25 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 10, января. /ТАСС

В декларации госслужащий должен представить сведения о своих доходах, доходах супруги или супруга, а также сведения о недвижимом имуществе, транспортных средствах, ценных бумагах и счетах в банках

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МОСКВА, 10 января. /ТАСС/. Около 1,6 млн государственных и муниципальных служащих должны представить в апреле сведения о доходах, расходах и имуществе за 2017 год, сообщила в среду пресс-служба Минтруда.

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"В апреле 2018 года сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера должны представить порядка 1,6 млн человек (включая лиц, замещающих государственные и муниципальные должности, государственных и муниципальных служащих). С учетом представления сведений на членов семьи будет получено около 6 млн справок", - отметили в ведомстве.

Минтруд напоминает, что сведения о доходах, расходах и имуществе за 2017 год предоставляют работники госорганов, супруг или супруга и несовершеннолетние дети. В своей декларации за прошедший год госслужащий должен представить сведения о своих доходах, доходах супруги или супруга, несовершеннолетних детей, а также сведения о недвижимом имуществе, транспортных средствах, ценных бумагах и счетах в банках.

"Минтруд России обращает внимание, что непредставление сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера либо представление заведомо недостоверных или неполных сведений влечет ответственность, предусмотренную законодательством, вплоть до увольнения в связи с утратой доверия", - говорится в пресс-релизе ведомства.

Методические рекомендации по предоставлению деклараций за прошедший год направлены в федеральные госорганы, высших исполнительных органов государственной власти субъектов РФ, в государственные корпорации и компании, государственные внебюджетные фонды, Центральный банк, добавили в Минтруде.

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