Около 1,6 млн чиновников представят в апреле информацию о доходах и расходах

МОСКВА, 10 января. /ТАСС/. Около 1,6 млн государственных и муниципальных служащих должны представить в апреле сведения о доходах, расходах и имуществе за 2017 год, сообщила в среду пресс-служба Минтруда.

"В апреле 2018 года сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера должны представить порядка 1,6 млн человек (включая лиц, замещающих государственные и муниципальные должности, государственных и муниципальных служащих). С учетом представления сведений на членов семьи будет получено около 6 млн справок", - отметили в ведомстве.

Минтруд напоминает, что сведения о доходах, расходах и имуществе за 2017 год предоставляют работники госорганов, супруг или супруга и несовершеннолетние дети. В своей декларации за прошедший год госслужащий должен представить сведения о своих доходах, доходах супруги или супруга, несовершеннолетних детей, а также сведения о недвижимом имуществе, транспортных средствах, ценных бумагах и счетах в банках.

"Минтруд России обращает внимание, что непредставление сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера либо представление заведомо недостоверных или неполных сведений влечет ответственность, предусмотренную законодательством, вплоть до увольнения в связи с утратой доверия", - говорится в пресс-релизе ведомства.

Методические рекомендации по предоставлению деклараций за прошедший год направлены в федеральные госорганы, высших исполнительных органов государственной власти субъектов РФ, в государственные корпорации и компании, государственные внебюджетные фонды, Центральный банк, добавили в Минтруде.