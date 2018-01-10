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Производство электробусов запустят на Тверском вагонзаводе в 2018 году

Экономика и бизнес
10 января, 14:56 UTC+3 ТВЕРЬ ТВЕРЬ 10, января. /ТАСС

Компания также запускает новую модель трамвая, особенностью которой называют предназначенность для двухстороннего движения

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ТВЕРЬ, 10 января. /ТАСС/. Компания "Транспортные системы" (ПК ТС) запустит в 2018 году производство электробусов на собственных мощностях, расположенных на Тверском вагоностроительном заводе (ТВЗ). Об этом в среду сообщил ТАСС директор ПК ТС Феликс Винокур.

ПК ТС - российская компания, основной продукцией которой является городской электротранспорт - трамваи и троллейбусы.

"В 2018 году мы запустим новые модели. Это будет новая модель трамвая и электробус. Особенность трамвая в том, что он предназначен для двухстороннего движения - будет иметь выход на обе стороны", - сказал Винокур.

Он не уточнил, куда будут поставлять электробусы и новый тип трамваев. При этом Винокур напомнил, что ранее компания в соперничестве с зарубежными производителями выиграла тендер на поставку 300 трамваев для Москвы. В этом году завод выпустит для столицы 150 трамваев, контракт рассчитан до 2019 года.

Директор ТВЗ Андрей Соловей, в свою очередь, сообщил журналистам, что сотрудничество с ПК ТС, в частности, по выпуску кузовов для трамваев, в совокупности с ростом других заказов, позволит в 2018 году увеличить объем выпускаемой продукции в 1,6 раза и создать порядка 800 рабочих мест.

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