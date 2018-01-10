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Госдума приняла в первом чтении законопроект, признающий IT-системы объектами ГЧП

Экономика и бизнес
10 января, 14:57 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 10, января. /ТАСС

Документом, в частности, предлагается предусмотреть в качестве объекта концессионных соглашений программное обеспечение, базы данных, а также технические средства

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МОСКВА, 10 января. /ТАСС/. Госдума приняла в первом чтении законопроект, наделяющий IT-cистемы статусом объектов государственно-частного партнерства (ГЧП), в частности, концессионных соглашений. Законопроект был инициирован группой депутатов нижней палаты парламента во исполнение поручения президента РФ по реализации программы "Цифровая экономика".

Действующее законодательство не предусматривает четких механизмов взаимодействия государственных и частных капиталов в сфере IТ-технологий, говорится в пояснительной записке к законопроекту. В настоящее время законом предусмотрено, что концессионные соглашения могут касаться лишь недвижимого или движимого имущества совместно с недвижимым (например, автомобильные дороги, комплексы фиксации нарушений, аэродромы и прочее).

"В этой ситуации в ряде государственно-частных проектов используется схема номинального "строительства" объекта недвижимости с целью создания совместно государством и частным инвестором IT-решения. Такой путь сомнителен с точки зрения "чистоты" правоприменения, и подобные соглашения могут быть признаны незаконными, поскольку цель этих соглашений - не в строительстве объекта недвижимости, а в создании, в частности, государственной информационной системы", - отмечается в пояснительной записке к законопроекту.

Законопроектом предлагается в качестве объекта концессионных соглашений предусмотреть объекты IT-инфраструктуры, а именно - программное обеспечение, базы данных, а также обеспечивающие их эксплуатацию и (или) являющиеся источниками данных технические средства (в том числе в составе сайтов и государственных IT-систем или их совокупности).

В случае создания объекта по модели ГЧП затраты на создание, модернизацию или эксплуатацию IT-системы могут взять на себя компании IT-рынка, при этом договором предусматривается возможность коммерциализации исполнителем созданного или модернизированного им продукта, например, за счет дополнительных функций, повышающих комфортность пользования сервисом. Из числа частных партнеров в отношении таких объектов исключаются иностранные инвесторы, иностранные государства и их органы, кроме случаев, определенных международными договорами РФ и федеральными законами.

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