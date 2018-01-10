Росатом вложил более 50 млн рублей в благоустройство моногорода в Заполярье

МУРМАНСК, 10 января. /ТАСС/. Госкорпорация "Росатом" в 2017 году направила свыше 50 млн на повышение комфортности в городе-спутнике Кольской АЭС Полярные Зори (Мурманская область). Об этом сообщила в среду пресс-служба Кольской АЭС.

"В рамках соглашения между госкорпорацией "Росатом" и правительством Мурманской области город Полярные Зори получил в 2017 году более 50 миллионов рублей", - уточнили в пресс-службе.

Эти средства пошли на развитие инфраструктуры моногорода. Среди проведенных работ - ремонт дорог, многоквартирных жилых домов, учреждений образования и культуры, благоустройство придомовых территорий, строительство физкультурно-оздоровительного комплекса и другие проекты.

При участии Кольской АЭС в городе Полярные Зори окрашены фасады пяти высотных домов. Благоустроены городские территории, в том числе в городском парке отдыха и здоровья. Благотворительные средства Кольской АЭС также направлены на оказание помощи городской организации ветеранов войны и труда, учреждениям культуры и образования, установку новогодней иллюминации в городе.

Еще ряд крупных проектов реализован благодаря средствам фонда "АТР АЭС" (Ассоциация территорий расположения атомных электростанций), действующего при поддержка Росатома. Городские общественные организации смогли реализовать ряд значимых социальных инициатив. Так, на базе местной медицинской части создан детский стоматологический кабинет, в централизованной библиотечной системе прошел форум городских сообществ, материальную поддержку получил военно- патриотический клуб "Поиск". Финансовую поддержку получили и спортивные инициативы местных жителей, в частности, городская общественная организация "Чернобыль-Атом" реализовала грант на создание в городском парке площадки для воркаута.

Кольская АЭС расположена в 200 км к югу от Мурманска на берегу озера Имандра. Вырабатывает около 60% электроэнергии Мурманской области. В эксплуатации находятся четыре энергоблока мощностью 440 МВт каждый. Кольская АЭС является поставщиком электроэнергии для Мурманской области и Карелии.