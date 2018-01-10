На инвестфоруме в Сочи Ингушетия планирует презентовать пять проектов на 1,5 млрд рублей

МАГАС, 10 января. /ТАСС/. Ингушетия планирует презентовать пять инвестпроектов на общую сумму 1,5 млрд рублей на инвестиционном форуме в Сочи в феврале этого года, сообщил ТАСС в среду ведущий специалист отдела инвестиционной политики Минэкономразвития региона Ильяс Гайтукиев.

"Мы запланировали подписать пять инвестиционных проектов на сумму 1,5 млрд рублей. Проводим работу совместно с инвесторами по вопросам строительства завода алюминиевых сплавов компании "Риал", асфальто-битумного завода компании "Кедр", производства строительных материалов ООО "СМП Стройподряд", медцентра имени Бубновского, а также комбината по производству хлеба и хлебобулочных изделий", - рассказал собеседник агентства, добавив, что эти проекты находятся на стадии планирования к реализации.

Компания "Кедр" предлагает для реализации проект первого в республике асфальто-битумного производства предполагаемой мощностью до 35 тыс. тонн битума в год, общая стоимость предприятия оценивается в 330 млн рублей. Компания "Риал" представит проект завода алюминиевых сплавов мощностью 10 тыс. тонн продукции в год, общая стоимость предприятия - 398 млн рублей. Компания уже строит завод алюминиевого профиля на промышленной площадке в селе Али-Юрт.

Стоимость проекта по производству строительных материалов составит порядка 300 млн рублей, планируется создание 100 рабочих мест. Предложившее проект ООО "СМП Стройподряд" имеет большой опыт и уже работает в Свердловской области, добавил представитель Минэкономразвития Ингушетии. Он также рассказал, что Медицинский центр имени Бубновского будет представлять собой частную клинику широкого профиля.

По словам Гайтукиева, всего в 2018 году Минэкономразвития республики планирует привлечь в экономику республики около 8,5 млрд рублей инвестиций. В прошлом году эта цифра составляла 8,3 млрд рублей.

Российский инвестиционный форум в Сочи пройдет 15-16 февраля, он является площадкой для презентации инвестиционных возможностей регионов и содержательной дискуссии по вопросам регионального развития. В мероприятии принимают участие практически все регионы страны и крупнейшие российские компании, что позволяет вести прямой диалог бизнеса и власти.